Scommesse Premier League, Liverpool-Arsenal: le quote e il pronostico del match

Il giorno di Pasqua ad Anfield va in scena l'attesissima sfida tra il Liverpool e l' Arsenal . I " Reds " in questa stagione hanno reso sicuramente al di sotto delle loro potenzialità (solo 43 punti conquistati in 23 partite) ma tra le mura amiche hanno comunque centrato degli ottimi risultati. La squadra allenata da Jurgen Klopp davanti al proprio pubblico con ben 34 gol fatti e soltanto 9 subiti ha fatto registrare 9 vittorie, 3 pareggi e 1 sola sconfitta.

I "Gunners" dal canto loro sono il club che ha collezionato più punti di tutti in trasferta (ben 34). Gabriel Martinelli e compagni lontano dai lidi amici hanno alzato bandiera bianca soltanto contro l'Everton (1-0) e il Manchester United (3-1) mentre nelle restanti 12 gare esterne hanno centrato il successo in 11 occasioni.

Statistiche alla mano c'è da segnalare che il Liverpool ad Anfield non subisce gol da ben 4 incontri consecuitivi mentre l'Arsenal in trasferta viaggia a una media di esattamente due reti realizzate a partita. La compagine di Mikel Arteta poi nelle ultime 5 giornate di Premier League ha dimostrato di essere in grandissima forma, 5 successi ottenuti conditi da ben 18 gol realizzati e soltanto 4 subiti.

Fai ora i tuoi pronostici!

Big match dalle quote equilibrate, scopri il pronostico

Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 in favore dei "Reds" paga mediamente 2.65 mentre il "2" dei "Gunners" moltiplica la posta per circa 2.50. Il Goal al triplice fischio dell'arbitro è proposto a 1.57 mentre la "X" primo tempo (esito mai centrato dall'Arsenal nelle precedenti 5 giornate) è in lavagna a 2.30.