Inter-Monza, il pronostico e le statistiche del match

Al " da Luz " l' Inter ha disputato la partita perfetta, attenta dietro e spietata in avanti, Benfica battuto in Portogallo per 2-0 grazie alle reti di Nicolò Barella e Romelu Lukaku .

I nerazzurri a pochi giorni di distanza dall'impresa compiuta in Champions League ospitano un Monza posizionato in classifica a debita distanza dalla zona retrocessione.

L'Inter nelle precedenti 15 sfide disputate al Meazza non ha ancora mai fatto registrare il segno X, i nerazzurri con 27 gol all'attivo e 8 al passivo hanno centrato per 11 volte il successo.

Fai ora I tuoi pronostici!

Per i nerazzurri è giunto il momento di vincere

La squadra allenata da Simone Inzaghi non vince in campionato da 4 giornate consecutive. Nel dettaglio I nerazzurri hanno prima perso contro Spezia (2-1), Juventus (1-0) e Fiorentina (1-0) e poi hanno pareggiato per 1-1 sul campo della Salernitana.

Le quote di questo incontro pendono comunque dalla parte del club di Milano che numeri casalinghi alla mano non dovrebbe mancare all'appuntamento con i 3 punti. In alternativa al segno 1 si può provare il Multiigol Casa 2-4.