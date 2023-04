Serie A, il pronostico e le statistiche di Lecce-Sampdoria

Nelle ultime settimane la squadra allenata da Marco Baroni non solo non è riuscita a far punti ma anche messo in evidenza uno scarso feeling con il gol. Il Lecce prima di segnare il gol della bandiera contro il Napoli era rimasto sempre a secco nelle sfide con Sassuolo (0-1), Inter (2-0), Torino (0-2), Fiorentina (1-0) ed Empoli (0-1).

La Sampdoria con il 3-2 subito in casa contro la Cremonese è scesa all'ultimo posto in classifica. I numeri fatti registrare in trasferta dai blucerchiati non sono dei migliori (2 vittorie, 2 pareggi e 10 sconfitte con soli 10 gol realizzati e 28 subiti) ma l'undici di Dejan Stankovic proverà in tutti i modi a mettere in difficoltà la squadra giallorossa.

Lecce favorito ma... scopri il pronostico

Le quote di questo incontro pendono leggermente dalla parte del Lecce, il segno 1 è in lavagna a circa 1.95 mentre la "X" (le due squadre non pareggiano rispettivamente da 7 e 4 giornate di fila) moltiplica la posta per 3.30. Il Goal, esito centrato dai salentini al "Via del Mare" in ben 11 occasioni su 14, si gioca mediamente a 2.10.

Da notare che le ultime 11 partite disputate dal Lecce in Serie A sono sempre terminate con un numero di reti compreso tra 1 e 3. Al triplice fischio dell'arbitro la "combo" 1X+Multigol 1-3 è proposta a 1.80.