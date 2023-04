Pronostico Leeds-Liverpool, intriga l'Over 1,5 Ospite

Il folle 2-2 con l' Arsenal è stato il manifesto della stagione del Liverpool . Squadra "lunatica" quella di Klopp , fragile in difesa ma a tratti devastante davanti, tanto che solo uno straordinario Ramsdale ha evitato il ko dei londinesi ad Anfield . Per dare un senso al finale di campionato la squadra di Klopp cerca la vittoria a Elland Road, tana di un Leeds che ha alle spalle 5 partite condite da Goal e Over 2,5 .

Leeds-Liverpool, fai il tuo pronostico

Leeds, quanti gol subìti!

Come arriva il Leeds a questa sfida? Frastornato dalla manita incassata dal Crystal Palace, che fa nuovamente scattare l'allarme retrocessione. Nelle ultime 5 giornate sono ben 14 le reti subìte da Meslier e compagni, che in casa hanno conquistato 20 dei 29 punti in classifica. Fuori, però, hanno colpito al cuore proprio i Reds di Klopp: 1-2 ad Anfield.

Il Liverpool non vince da 4 gare di fila e nelle sue ultime 7 partite giocate il segno 2 finale non è mai uscito. Sarà la volta buona? Per i bookie il colpo ospite vale circa 1.75, la vittoria del Leeds sale a 4.

Partita che promette diverse reti, almeno due delle quali dovrebbero portare la firma di Salah e soci. L'Over 1,5 Ospite è bancato a 1.60.