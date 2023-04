Champions League: Napoli-Milan, ecco il pronostico del match

Un "Maradona" in cui i ragazzi di Stefano Pioli sono riusciti ad imporsi con uno schicciante 4-0 nell'ultimo precedente di campionato. In entrambi i match persi dalla squadra allenata da Luciano Spalletti ha pesato senza dubbio l'assenza di Victor Osimhen, "bomber" nigeriano (25 reti in questa stagione tra campionato e Champions League) che però nel retour match è di nuovo a disposizione per aiutare i suoi compagni a raggiungere le semifinali del torneo.

Il ruolino di marcia interno del Napoli in Champions League recita 4 vittorie su 4 con 14 gol realizzati e 4 subiti, nel dettaglio gli azzurri prima di vincere per 3-0 agli ottavi contro l'Eintracht avevano battuto senza grossi problemi anche Rangers (3-0), Ajax (4-2) e Liverpool (4-1).

In palio le semifinali del torneo, scopri il pronostico

Se al Milan basterà il pareggio (il segno X vale mediamente 3.65) per eliminare il Napoli ai partenopei servirà vincere con almeno due reti di scarto per evitare i tempi supplementari. La vittoria di Giovanni Di Lorenzo e soci moltiplica la posta per 1.77 mentre l'Over 1,5 Casa paga circa 1.95.

Le ultime tre partite europee del "Diavolo" sono sempre terminate Under 1,5. Per le quote anche questo incontro non dovrebbe regalare molte reti, l'Under 2,5 è favorito sull'Over 2,5 mentre la "combo" 1X+Multigol 1-3 è proposta a 1.70.