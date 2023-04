Pronostici Lo Scomm: occhio a Pellegrini, Theo Hernandez e...

Anche la scorsa settimana Lo Scomm ha fatto “doppietta” centrando Immobile e Abraham sul tabellino marcatori . In pochi non conoscono il tipster Lo Scomm , seguito da oltre trecentomila followers sul suo profilo Instagram . I suoi contenuti sono sempre molto apprezzati e anche questa settimana, a beneficio degli utenti del sito del Corriere dello Sport, ci sono nuovi consigli sui marcatori del turno di Serie A .

Verona-Bologna

Si parte con una sorpresa: Kevin Lasagna. Il Verona ha bisogno di punti contro il Bologna e la punta dell’Hellas può mettersi in luce con un guizzo sottoporta. Il suo primo ed unico gol risale al debutto in campionato contro il Napoli. Ecco perchè la sua quota marcatore è piuttosto alta, pari a 5 volte la puntata.

Salernitana-Sassuolo

Dieci reti e 5 assist in questo campionato con la Salernitana. Se i campani si salveranno, buona parte del merito va a Boulaye Dia. Un attaccante completo, che sa colpire al momento giusto e che merita fiducia nella sfida contro il Sassuolo. Un sigillo del senegalese si gioca a 3.25.

Lazio-Torino

Questa Lazio gira a meraviglia anche senza Ciro Immobile. Occhi puntati sugli esterni d’attacco, nell’occasione Felipe Anderson che al Torino ha rifilato cinque gol. Senza Immobile può spostarsi dalla fascia al centro, senza calare nella skill della pericolosità. Un gol del brasiliano è proposto a 3.25.

Empoli-Inter

In Champions League c’è stata gloria anche per Correa e allora ecco che in campionato El Tucu deve confermarsi perchè a Empoli l’Inter deve vincere. L’argentino che esulta al Castellani è un’ipotesi da 3.50 volte la posta.

Udinese-Cremonese

Numeri alla mano l’Udinese viaggia alla media di due gol segnati a partita nelle ultime cinque gare casalinghe. In questo ciclo di partite Beto ha segnato tre gol e la sua assenza, contro la Roma, si è sentita eccome. Contro la Cremonese l’attaccante dovrebbe tornare a disposizione, in tal caso il giocatore da prendere in considerazione è lui: quota 2.50.

Milan-Lecce

Preservato in ottica Champions contro il Bologna, Theo Hernandez è pronto a riprendersi la fascia sinistra del Milan. Su quelle zolle il francese dovrebbe incrociare Gendrey, il cui pomeriggio si preannuncia complicato. Theo marcatore contro il Lecce? A quota 6!

Juventus-Napoli

Da verificare le condizioni dei giocatori juventini post-Sporting ma l’uomo da tenere d’occhio è Dusan Vlahovic. Paga 3.25 una rete in qualsiasi momento del serbo, a secco in campionato da ben 9 giornate.

Atalanta-Roma

Anche in Europa League ha trovato la via della rete, quella contro l'Udinese lo ha evidentemente sbloccato. In Atalanta-Roma il marcatore da provare è Lorenzo Pellegrini. Il terzo gol di fila del capitano giallorosso è in lavagna a 5.