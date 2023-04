Liga, pronostico Atletico-Maiorca: ecco tutte le curiosità del match

In Spagna l' Atletico Madrid torna in campo dopo la sconfitta subita domenica scorsa al " Camp Nou " contro il Barcellona (1-0). Un ko quello con i blaugrana che ha ridotto al lumicino le speranze dei " Colchoneros " di vincere la Liga (l'undici di Simeone a 8 giornate dal termine si trova a -16 dal primo posto) ma non ha per il momento messo in discussione la qualificazione di Griezmann e compagni alla prossima edizione della Champions League .

L'undici di Madrid ora proverà subito a rialzare la testa contro un Maiorca che naviga tranquillo nella parte centrale della classifica. Il ruolino di marcia interno dell'Atletico parla in maniera molto chiara, i "Colchoneros" davanti al proprio pubblico hanno fatto registrare 9 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte (28 reti all'attivo e 12 al passivo) e nelle precedenti 7 gare disputate al "Metropolitano" non hanno mai chiuso in svantaggio la prima frazione di gara.

Quote e statistiche del match

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte dei padroni di casa, il segno 1 moltiplica la posta solamente per 1.45 mentre il "2" è in lavagna mediamente a 8.60. Curiosità: sia l'Atletico Madrid (in casa) che il Maiorca (in trasferta) in campionato non hanno ancora mai terminato un match con esattamente 4 reti, la "Somma Gol 4" al triplice fischio si gioca a 7.