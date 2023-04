Pronostico Benevento-Parma, ecco una statistica sui ducali

Benevento-Parma è uno dei match valevoli per la 35ª giornata di Serie B . Campani ultimi in classifica e senza vittoria da nove giornate. I ducali cercano un posto al sole in zona playoff e il periodo è buono: 10 punti nelle ultime 4 giornate. Vietato fermarsi al Vigorito .

Benevento-Parma, fai il tuo pronostico

Parma favorito, segno 2 a 2.15

La statistica in evidenza chiama in causa le trasferte disputate dal Parma. Nessuna di queste è terminata con tre reti esatte (somma gol 3). Lato Benevento l'esito che va per la maggiore è l'Under 2,5, presente in 25 gare sulle 34 disputate, con la somma gol 2 pure assai ricorrente.

Per le quote il Parma è favorito a 2.15 mentre non c'è molta distanza tra pareggio (3.33) e segno 1 (3.40). Il pronostico di Benevento-Parma è Multigol 2-3, in lavagna a 1.98.