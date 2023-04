Tutto secondo pronostico a Baku

Si è concluso il GP di Baku, quarta tappa della stagione 2023 di Formula 1. Ad avere la meglio è stato Perez, seguito dal compagno di squadra Max Verstappen e da Leclerc. Il messicano vola a Baku con la vittoria del GP e della Sprint del sabato entrando nella storia di un calendario inedito per la F1.

La Ferrari delude in Arzebaijan dopo la pole di venerdì e di sabato nella sprint race con Leclerc. Sainz dimostra le netta inferiorità rispetto al compagno di squadra con un 5º posto deludente. Un sorpasso di Alonso distrugge la gara dello spagnolo della Rossa che non riesce più ad attaccare il numero 14, arrivato 4º.

La Mercedes non si rialza: Hamilton è costretto ad accontentarsi di un 6º posto e Russell di un 8º.

L’Alpha Tauri di De Vries dimostra ancora una volta di non essere all’altezza della competizione più ambita al mondo: l’olandese finisce a muro per la seconda volta in questo weekend fermando la gara con una safety car durante i primi giri. Fa meglio il compagno di squadra Tsunoda, che entra la zona punti arrivando 10º.

La McLaren non migliora a Baku con un 9º posto (Norris) e un 11º di Piastri.

Con una Red Bull ancora imbattibile, una Ferrari in lenta ripresa e dei rivali in stallo, la Formula 1 regala un altro weekend che farà felici i fantagiocatori appassionati di motori di corrieredellosport.fun.