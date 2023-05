Serie A, pronostico Udinese-Napoli: match da Multigol 2-4

In arrivo le ultime due gare della 33ª giornata di Serie A e una di queste prenderà il via alla " Dacia Arena " di Udine .

Il Napoli, autentica corazzata di questo campionato, in trasferta è riuscito a conquistare i tre punti in 14 partite su 16. La squadra allenata da Luciano Spalletti con ben 34 reti realizzate (2,12 gol di media segnati a partita) e soltanto 8 subite non è riuscita a vincere solo contro la Fiorentina (0-0) e l'Inter (1-0). La compagine partenopea in 10 di queste 16 gare ha sempre segnato un numero di reti compreso fra 2 e 4.

L'Udinese in questa stagione ha perso soltanto per due volte in casa ma contro questo Napoli sarà veramente difficile per i bianconeri mantenere la propria porta inviolata. I friulani davanti al proprio pubblico hanno chiuso ben 11 match su 15 con almeno un gol segnato e uno subito.

Fai ora i tuoi pronostici!

Non si può escludere il Goal

Quote alla mano gli azzurri partono favoriti a 1.75. L'esito Goal (a 1.78) paga leggermente meno del No Goal (a 1.93). La "combo" che lega la doppia chance X2 al Multigol 2-4 moltiplica la posta per 1.73.