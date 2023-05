Pronostico Perugia-Cagliari, salvezza contro playoff

La terz'ultima giornata di Serie B scatta al Curi con l'anticipo Perugia-Cagliari. Delicata la situazione in classifica degli umbri, terz'ultimi e al momento retrocessi. I sardi sono in sesta posizione e cercano punti per consolidare e se possibile migliorare il loro piazzamento in zona playoff.

Perugia-Cagliari, fai il tuo pronostico

Gara dall'esito incerto, in gioco il numero di gol

Il Perugia ha vinto solo una volta nelle ultime dieci giornate ed è reduce da un doppio pareggio contro due rivali nella lotta salvezza. Al Grifo il poco lusinghiero record di squadra col numero più alto di sconfitte (17) in questo campionato.

Di contro c'è un Cagliari che con Ranieri in casa è stato quasi perfetto mentre in trasferta Lapadula e compagni hanno vinto solo due volte, pareggiando in ben nove occasioni.

Le statistiche evidenziano un feeling comune con l'Under 2,5, centrato 22 volte a testa. Nei due precedenti stagionali invece i gol sono stati addirittura dieci, con il Cagliari vittorioso per 3-2 sia in campionato che in Coppa Italia.

Le quote sono favorevoli al Cagliari anche se il Perugia si gioca tantissimo e davanti al suo pubblico spingerà per trovare gol e punti preziosi.

Partita dunque aperta a qualsiasi risultato, più che l'1X2 finale conviene guardare al numero di reti totali. Pronostico: Multigol 2-4 o (per alzare la quota) Multigol 2-3.