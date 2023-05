Lecce-Verona, ecco il pronostico del match

Il programma della 34ª giornata di campionato prevede il confronto salvezza tra il Lecce e il Verona . Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta, i salentini nel turno infrasettimanale hanno perso per 2-1 sul campo della Juventus mentre l' Hellas ha incassato ben 6 reti in casa contro l' Inter (0-6).

Il Lecce ha vinto l'ultima sfida disputata al "Via del Mare" (1-0 con l'Udinese) ma nelle precedenti 10 giornate del torneo non è riuscita a far punti in ben 8 occasioni.

Il Verona invece al momento sembra essere più in forma. L'Hellas prima di perdere contro l'Inter aveva fatto registrare ben 4 risultati utili consecutivi, due vittorie in casa con Sassuolo (2-1) e Bologna (2-1) e 2 pareggi in trasferta contro Napoli (0-0) e Cremonese (1-1).

L'Hellas può andare a segno, scopri il pronostico

Dando uno sguardo al ruolino di marcia esterno del Verona si nota subito come la compagine gialloblù non sia mai riuscita ancora a vincere lontano dal "Bentegodi". Per le quote infatti sono i giallorossi di Baroni a partire con i favori del pronostico, il segno 1 si gioca a 2.25 ma vista l'importanza della partita non si può di certo escludere il Multigol Ospite 1-2 al termine del secondo tempo.