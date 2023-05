Scommesse Ligue 1, ecco il pronostico di Lens-Reims

ll programma della 35ª giornata di Ligue 1 si apre con il confronto tra il Lens e il Reims . La scorsa settimana la squadra di Franck Haise ha battuto il Marsiglia (2-1) grazie alle reti siglate da Seko Fofana e Lois Openda , un risultato che ha permesso ai giallorossi di volare in solitaria al secondo posto in classifica.

Da non escludere il pareggio

Il Lens in questa stagione ha fatto registrare dei risultati incredibili davanti al proprio pubblico, con 15 vittorie, 1 pareggio e 1 sola sconfitta i ragazzi di Haise sono la squadra che ha totalizzato più punti in casa (il Psg al “Parco dei Principi” ne ha conquistati ben 8 in meno). Il Reims non ha più nulla da chiedere a questo campionato, i biancorossi hanno da tempo festeggiato la salvezza matematica e si trovano a 9 punti di distanza (su 12) dalla zona Conference League.

Le quote pendono tutte dalla parte del Lens ma occhio a quel segno X che con il Reims impegnato in trasferta è già uscito in ben 9 occasioni. Da provare la “combo” 1X più Multigol 1-3 al termine del secondo tempo di gioco.