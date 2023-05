Pronostico Sampdoria-Empoli, Caputo e compagni favoriti

Sampdoria-Empoli, fai il tuo pronostico

Due combo da tenere d'occhio

La Sampdoria ha perso le ultime tre partite senza segnare e sempre con almeno due gol di scarto: uno dei tanti segnali di una stagione disastrosa sotto tutti i punti di vista. In casa i liguri hanno segnato più di un gol solo contro Verona e Cremonese e questa è una prima pista da seguire, per arrivare... ad una combo: Under 1,5 Casa più Over 0,5 Ospite a quota 1.73.

Ipotizzando poi che l'Empoli (sulla carta e per le quote favorito) possa quanto meno pareggiare a Genova, si può accendere la combo X2+Multigol 1-4 offerta alla quota di 1.63.