Scommesse Serie A, quote e pronostico di Napoli-Inter

Il match più prestigioso di questo fine settimana va in scena al “ Maradona ” di Napoli . La squadra campione d’Italia si appresta a ricevere l’ Inter (finalista di Champions ) per dar vita a un confronto che sulla carta si preannuncia molto equilibrato. Per i partenopei questa sfida può considerarsi una sorta di rivincita, i nerazzuri di Simone Inzaghi sono stati gli unici ad aver battuto il Napoli nel girone d’andata (1-0).

Il ruolino di marcia interno della squadra allenata da Luciano Spalletti recita 12 vittorie, 3 pareggi e soltanto 2 sconfitte con 35 reti realizzate e soltanto 12 subite. L'Inter invece in questa stagione è stata sconfitta ben 6 volte su 17 lontano dal "Meazza".

Curiosità al "Maradona", scopri il pronostico

Le quote non si sbilanciano e propongono il segno 1 a 2.85, la “X” a 3.30 e il “2” a circa 2.45. In un "Maradona" in gran festa non si può di certo trascurare l'opzione "1X" in lavagna a 1.50.

Curiosità: Osimhen e compagni nelle precedenti 4 gare interne non sono mai riusciti a segnare almeno due reti, l'Over 1,5 Casa al triplice fischio dell'arbitro moltiplica la posta per 2.45.