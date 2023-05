Scommesse Serie A, analisi e statistiche di Inter-Atalanta

A 180 minuti dalla fine del campionato la sfida con l’Inter, per l’Atalanta, è fondamentale per sperare di acciuffare in extremis la Champions League. L’undici di Gasperini ha 3 punti in meno del Milan (quarto) e 5 in meno proprio rispetto ai nerazzurri che, basta poco per fare i calcoli, con un punto a Bergamo si garantirebbero uno dei primi quattro posti in classifica. Se quindi ai nerazzurri milanesi, con la testa alla finale di Champions, il pareggio potrebbe andare anche bene non è così per i nerazzurri ospiti che, per continuare a sperare, hanno bisogno soltanto della vittoria (un ko potrebbe addirittura far svanire l’Europa League).