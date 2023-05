GP Monaco: Verstappen in pole, tripletta a quota 3,00

Proprio il numero 16 rischia una penalità di ben 3 posizioni dopo un impeding su Norris.

Ormai si sa: il circuito cittadino di Montecarlo è imprevedibile, lo ha percepito oggi Sergio Perez, che ha urtato il cordolo per poi fermare la sua Red Bull in Q1. L’impatto è stato abbastanza violento, il messicano ha visto addirittura lo specchietto finire nell’abitacolo.

A stupire è stata l’Alpine di Ocon, con un 4º posto inaspettato dopo un inizio di stagione sottotono per la scuderia francese.

Dietro al numero 31 c’è Sainz, che firma un anonimo 5º.

A partire dalla 6º posizione sarà Lewis Hamilton. La Mercedes arriva a Montecarlo con alcune modifiche apportate a pance e sospensione. Il suo compagno di squadra si accontenta di un 8º posto.

Tra i due delle stelle argento c’è Pierre Gasly.

A chiudere il gruppo del Q3 troviamo Tsunoda e Norris.

A deludere nel principato c’è Stroll, che si classifica 14º ampliando il divario con il compagno di squadra a bordo della stessa monoposto.

Max Verstappen firma la prima pole in carriera nel principato in un weekend ancora tutto da vivere. Tra le imprevedibili curve di Monaco domani si correrà uno dei GP storici del calendario della Formula 1.

Lascio di seguito la classifica completa della griglia di partenza mentre aspettiamo con ansia il prossimo spegnimento dei semafori previsto per domani alle ore 15:00.

Alla luce di questa qualifiche, anche domani Verstappen parte con i favori del pronostico con la vittoria dell'olandese volante a 1,40. Il mercato crede meno in Fernando Alonso che vale 3,5 volte la posta e, udite udite, Leclerc vale quota 9,00.

Le quote dei contendenti sono molto alte ma dopo le qualifiche di oggi, la tripletta di Max vale 3,00 ed è una quota molto alta: vittoria + giro veloce.

A domani per il racconto del Gran Premio, di seguito l'ordine di partenza:



1º Verstappen

2º Alonso

3º Leclerc

4º Ocon

5º Sainz

6º Hamilton

7º Gasly

8º Russell

9º Tsunoda

10º Norris

11º Piastri

12º De Vries

13º Albon

14º Stroll

15º Bottas

16º Sargeant

17º Magnussen

18º Hulkemberg

19º Zhou

20º Perez