Pronostico Crotone-Foggia, si riparte dall'1-0 per i rossoneri

I satanelli colpiscono ancora. Dopo l'impresa con l' Audace Cerignola (due gol segnati nel recupero) gli uomini di Delio Rossi hanno battuto 1-0 il Crotone nel match d'andata dei quarti di finale dei playoff di Serie C . Un risultato che costringe la squadra di Zauli (seconda nel girone C al termine della regular season) a trovare una vittoria nei 90 minuti per qualificarsi alla Final Four .

Foggia alla Final Four con un pareggio

Tornare in campo dopo un mese di inattività non è semplice e il Crotone ha pagato dazio. Il Foggia al contrario, che contro l'Audace era stato ad un passo dall'Inferno, si è rianimato e col guizzo di Peralta ha fatto suo il primo round allo Zaccheria.

Tutto ancora aperto, il Crotone in casa ha dimostrato di essere squadra solida: 13 vittorie, 5 pareggi e un solo ko (contro l'Audace) con 25 gol fatti e solo 8 subìti. Sono i pitagorici a dover fare la partita, un pareggio vorrebbe dire addio corsa verso la Serie B.

Per le quote può starci il segno 1, offerto a 2.05 mentre il 2 del Foggia paga 3.50. Se non si vuole andare su un segno in particolare si può optare per una giocata combo, ad esempio: 1X+Multigol 1-4.