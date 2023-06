Parma-Cagliari, il pronostico della semifinale playoff di Serie B

Cagliari-Parma è stata una sfida degna di un playoff promozione per la Serie A . I ducali sono scappati via due volte, i sardi li hanno ripresi grazie ad una ripresa tutto cuore e ai cambi (azzeccatissimi) di Claudio Ranieri . Il mister romano non ha trattenuto l’emozione al gol del 3-2 di Luvumbo , vero eroe della serata con doppietta e rigore procurato. Certo, il Parma ci ha messo molto del suo allentando la tensione, un po’ come aveva fatto a Benevento lo scorso 1° maggio. E il mese si è chiuso con un’altra rimonta subìta, che dà al Cagliari il vantaggio di giocare per due risultati su tre.

Parma-Cagliari, fai il tuo pronostico

Ecco una combo dalla quota conveniente

Lapadula e compagni si sono confermati irresistibili alla Unipol Domus, in trasferta hanno chiuso la regular season con due successi (Perugia e Cosenza) ma nel corso dell’anno di vittorie esterne ne erano arrivate soltanto due. Al Tardini il Parma ha battuto 2-1 il Cagliari lo scorso 22 aprile, risultato che spedirebbe i ducali in finale (basta una vittoria con un gol di scarto, qualsiasi sia il punteggio).

Si può ipotizzare che Vazquez e soci possano quanto meno pareggiare davanti al pubblico di casa dove i passi falsi (6 ko) non sono mancati anche se è doveroso sottolineare come i ducali abbiano chiuso in crescendo il campionato: pari col Sudtirol, poi quattro successi consecutivi con due gol esatti a partita.

Nell’1X2 finale il pronostico sorride al Parma, l’1 vale circa 2.30 mentre il segno 2 arriva a 3.35.

La combo 1X+Over 1,5 sembra un adeguato compromesso e si gioca a 1.85, quota conveniente. Da ricordare che il Parma non ha ancora mai pareggiato per 1-1 al Tardini. Per la crocana, un simile score al 90' paga più di 6 volte la posta.