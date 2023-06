Torino-Inter, i numeri e il pronostico

Il Torino , a novanta minuti dalla fine del campionato, è ottavo in classifica e intravede la possibilità (legata alla eventuale esclusione della Juventus dalla prossime competizioni continentali e a cosa farà la Fiorentina nella finale di Conference League ) di centrare una clamorosa qualificazione in Europa . Una possibilità che, per materializzarsi, prevede che i granata restino all’ottavo posto (sono in vantaggio negli scontri diretti con i viola che occupano attualmente la stessa posizione) e che, quindi, riescano a battere l’ Inter ormai certa di rientrare tra le prime quattro della serie A e, soprattutto, con la testa rivolta alla imminente finale di Champions League .

Torino, occhio al "ritardo"

Le quote concedono fiducia alla squadra di Juric (l’1 paga meno del “2”) e, per la cronaca, da ben dodici partite il Torino non fa vedere il segno “1” (non vince in casa e non perde in trasferta).