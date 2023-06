Pronostico Monaco-Tolosa, occhio all'1 primo tempo

Dopo una stagione nel complesso discreta il Monaco ha buttato al vento nelle ultime giornate la possibilità di giocare in Europa il prossimo anno (un solo punto nelle ultime 3 partite, 4 nelle ultime 6). Con questo crollo i monegaschi si sono fatti scavalcare dal Lilla al quarto posto (buono per l’Europa League) e agganciare dal Rennes , che ha una migliore differenza reti , al quinto (utile per la Conference League).

Monaco-Tolosa, fai il tuo pronostico

Sei Under 2,5 di fila per il Tolosa

Anche così, in teoria, qualche chance ancora c’è ma battere il Tolosa (senza più obiettivi da raggiungere) nell’ultimo turno potrebbe non bastare visto che proprio Lilla e Rennes (una delle due non dovrebbe vincere l’ultimo match per cedere il posto al Monaco) affrontano avversarie che non hanno più nulla da chiedere al campionato.

Il segno “1” ovviamente ci sta (magari anche al 45’ visto che il Tolosa non lo propone da 12 partite, ovvero non chiude in vantaggio in casa il primo tempo e non va al riposo in svantaggio in trasferta). Ultimo dato: sono 6 gli “Under 2,5” per il Tolosa nelle ultime 6 gare disputate.