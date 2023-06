Gollo-Predictor: arrivederci Serie A a quota 17,39

L'algoritmo che ha dominato la classifica palinsesto partendo da 100.000 crediti e chiudendo sopra 500.000, prevede anche il Segno 2 in Udinese-Juventus con la squadra di Allegri che vorrà battere un ultimo colpo in un'annata a dir poco travagliata: la quota è 1,87.

Stessa previsione per Milan-Verona dove il match interessa solo agli scaligeri ma Pioli e calciatori vorranno salutare il pubblico con una bella prestazione dopo la delusione Champions: la quota del segno 1 è 1,79.

Facile che in Lecce-Bologna si giochi senza troppi pensieri e quindi il GOAL a 1,70 è una buona opzione.

L'Atalanta di Gasperini non vorrà correre il rischio di giocare la Conference e quindi farà di tutto per centrare la vittoria e l'iscrizione all'Europa League dopo un anno senza Coppe internazionali: Segno 1 a 1,60 con la sconfitta di un ottimo Monza, proiettato già a competere per la zona europea nella prossima stagione.

Qualche dubbio in più sulla condizione psicologica della Roma: l'algoritmo dà segno 1 senza esitazione (quota 1,97) ma ci sentiamo di consigliare una più comoda doppia chance 1X a 1,26: in caso di pareggio dello Spezia e sconfitta del Verona, i liguri sarebbero salvi.

La quota di questa sestina è 17,21.

