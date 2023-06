Scommesse City-Inter, 1X2 fuorigioco: occhio al "2" nerazzurro

Manca sempre meno alla finale di Champions tra Manchester City e Inter e con il passare delle ore aumenta anche il numero di scommesse speciali disponibili per la partita. Tra queste, occhi puntati sugli offside .

City-Inter, nerazzurri più volte in fuorigioco? La quota è invitante

Il gioco del Manchester City, fatto di tanti tocchi ravvicinati e veloci, quasi mai porta i suoi protagonisti a cadere in fuorigioco. Una eventualità assai più probabile se, al contrario, come potrebbe fare l’Inter, si fa ricorso ai lanci lunghi e al contropiede per saltare una difesa che pressa alta con tutti gli effettivi (o quasi) nella metà campo avversaria.

Il “2” fuorigioco (ovvero più fuorigioco fischiati ai nerazzurri, inclusi eventuali tempi supplementari) non è da scartare e renderebbe il doppio della posta.