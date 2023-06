Campionato argentino, quote equilibrate in Platense-Tigre

La sfida in programma al " Ciudad de Vicente López " di Buenos Aires si preannuncia molto equilibrata. Da una parte c’è il Platense che attualmente in campionato ha conquistato 23 punti in 19 gare mentre dall'altra c'è il Tigre di Retegui che insegue ad una lunghezza di distanza.

Il ruolino di marcia interno dei "Los Calamares" recita 4 vittorie (3 nelle ultime 5), 4 pareggi e 2 sconfitte condite da 13 reti realizzate e 10 subite (il Platense è riuscito a mantenere la propria porta inviolata in 5 delle ultime 6 gare interne del torneo). Il Tigre in trasferta non vince dal lontano 25 febbraio, un 2-0 inflitto al Belgrano a cui hanno fatto seguito soltanto 3 pareggi e 4 sconfitte (i rossoblù nelle restanti 3 trasferte di campionato hanno fatto registrare 2 vittorie e 1 pareggio).

Il "ruggito" del Tigre, scopri il pronostico

Le quote di questo incontro pendono leggermente dalla parte dei padroni di casa. Il segno 1 al termine del secondo tempo si gioca a circa 2.60 (il vantaggio del Platense all'intervallo regala un moltiplicatore pari a 3.40) mentre il successo degli ospiti è in lavagna mediamente a 2.70. Tigre chiamato a reagire dopo i recenti risultati ottenuti in trasferta, può starci il Multigol Ospite 1-2 a 1.60.