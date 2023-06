Campionato argentino, quote ok per il Boca Juniors contro il Lanus

I campioni in carica del Boca Juniors dopo le prime 19 giornate di campionato hanno all'attivo 27 punti (8 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte). Ci sono ancora moltissime partite da disputare ma attualmente l'undici di Buenos Aires è fuori dalle posizioni valide per partecipare alla prossima edizione della Copa Sudamericana .

Dario Benedetto e compagni comunque nelle ultime partite disputate hanno dimostrato di essere in gran forma, in casa il Boca Juniors è reduce da ben 5 vittorie consecutive (Copa Libertadores compresa). La squadra allenata da Jorge Almiron dopo aver battuto per 2-1 i colombiani del Pereira ha centrato il successo anche contro il Racing Club (3-1), il Belgrano (2-0), il Tigre (1-0) e il Colo Colo (1-0).

Contro un Lanus che in trasferta non vince dal lontano 14 febbraio (4 pareggi e 3 sconfitte nelle successive 7 gare esterne del torneo) è lecito continuare a dare fiducia alla compagine gialloblù. Il segno 1 è in lavagna mediamente a 2.15 mentre la "combo" che lega la doppia chance 1X al Multigol 1-4 è proposta circa a 1.60.