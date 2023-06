Quote calciomercato, un SMS per l'Inter: le ultime su Milinkovic-Savic

Ogni estate che si rispetti manda in onda la sua telenovela e in casa Lazio il protagonista è sempre lui, SMS: Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo tanto per cambiare è stato tra i migliori nelle fila della sua squadra nel campionato 2022/23: 9 gol e 8 assist. Un motivo in più per attirare le attenzioni (non che ci fosse bisogno) dei principali club italiani e stranieri.