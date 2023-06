La Bosnia di Tahirovic e Dzeko sfida il colosso Portogallo: quote e pronostico

Estadio da Luz di Lisbona, il Portogallo riceve la Bosnia di Dzeko e Tahirovic nella terza giornata delle qualificazioni a Euro 2024 (gruppo J). Lusitani a punteggio pieno dopo i primi 180 minuti, tutto facile contro Liechtenstein (4-0) e Lussemburgo (6-0 in trasferta). Bosnia invece promossa al debutto contro l'Islanda (3-0 con doppietta del milanista Krunic ) ma deludente in Slovacchia : 0-2.

Portogallo-Bosnia, fai il tuo pronostico

Quota popolare per il segno 1

Non è la partita più adatta in cui cercare punti ma la Bosnia proverà a fare la sua parte contro un Portogallo che difficilmente sbaglia partite come questa. Il ko interno più "recente" dei lusitani è datato 27 settembre 2022, quando Morata segnò il gol che chiuse le porte della Final Four alla nazionale allora guidata da Fernando Santos.

Roberto Martinez vuole dunque la terza vittoria alla guida dei portoghesi, vittoria proposta circa a 1.17 sulle lavagne dei principali bookmakers. Poco probabile il pareggio, valutato quasi 7 volte la posta, con il 2 che fa salire il premio a 15.

Sarà effettivamente un match a senso unico? Invitante la quota del Goal, offerto a 2.35. Con il Portogallo verosimilmente proiettato in avanti, Dzeko e compagni potrebbero trovare lo spiraglio giusto per andare a segno almeno una volta.