Europei Under 21, gruppo B: il pronostico di Norvegia-Svizzera

Norvegia-Svizzera, fai il tuo pronostico

Le scommesse sul risultato esatto Multi esiti

Sulla carta è la sfida tra le due outsider del gruppo D per quanto riguarda la qualificazione ai quarti di finale. Un match che si preannuncia aperto a qualsiasi risultato, come confermano le quote relative all'1X2 finale. A settembre 2022, in amichevole, ebbe la meglio la Norvegia per 3-2. Un altro esito Goal è proposto a 1.65, per la Svizzera sarebbe la settima partita di fila con almeno un gol segnato e incassato.

La Norvegia di Botheim nelle amichevoli di preparazione a questo Europeo ha alternato cose buone (1-1 con la Francia del milanista Kalulu) a sconfitte nette contro Spagna, Portogallo e Olanda: triplo 0-3.

Nella scommessa "Risultato esatto Multi esiti" intriga l'opzione "1-1/2-1/1-2/2-2" in lavagna a 2.60.