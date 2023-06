Pronostico Georgia-Portogallo, le quote sorridono ai lusitani

Un Portogallo imbattuto in ben 14 delle ultime 15 partite disputate (l'unica sconfitta è arrivata in amichevole con il Giappone ) si appresta a iniziare il suo Europeo contro la Georgia . La Nazionale lusitana in queste 15 partite è riuscita a mettere a segno la bellezza di 56 reti e in 8 occasioni ha superato la soglia delle 2,5 reti realizzate nello stesso match.

La selezione di Rui Jorge lo scorso 24 settembre ha battuto la Georgia per 4-1 con due gol per tempo. Alle reti realizzate nei primi 45 minuti da Paulo Bernardo e Samuel Costa hanno fatto seguito le firme di Henrique Araujo e Alfonso Sousa nella ripresa (4-1).

Per le quote non sembra esserci partita. La possibilità che il Portogallo vinca contro una Georgia che nelle precedenti 6 gare disputate è riuscita a battere soltanto Cipro e Lettonia moltiplica la posta soltanto per 1.35 mentre la doppia chance 1X è in lavagna a circa 3.20. In alternativa al "2" si può provare l'accoppiata Under 1,5 Casa+Over 1,5 Ospite a 1.70.