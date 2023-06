Pronostico Repubblica Ceca-Inghilterra, quote ok per il segno 2 ma...

Fase a gironi degli Europei Under 21 , nel gruppo C insieme a Germania ed Israele ci sono anche Repubblica Ceca ed Inghilterra , queste ultime due Nazionali si apprestano a scendere in campo alla " Adjarabet Arena " di Batumi.

Osservando i ruolini di marcia di Inghilterra e Repubblica Ceca si notano subito diverse cose molto interessanti. Agli inglesi ad esempio non piace pareggiare, l'ultimo segno X fatto registrare dai "Tre Leoni" al novantesimo risale al 7 ottobre 2021 (2-2 con la Slovenia) mentre nelle successive 13 partite disputate Curtis Jones e soci hanno centrato il successo in ben 10 occasioni.

La selezione ceca invece non vince dal 27 settembre 2022, un 2-1 inflitto all'Islanda a cui hanno fatto seguito soltanto 3 pareggi (0-0 con Islanda e Belgio e 1-1 con l'Olanda) e due sconfitte (5-1 contro il Portogallo e 4-0 contro la Norvegia).

Fai ora i tuoi pronostici!

Meglio cautelarsi con una "combo"

Tutti i "ritardi" prima o poi sono destinati ad azzerarsi quindi per non correre troppi rischi al posto del segno 2 (la vittoria degli inglesi paga circa 1.60) sembra lecito orientarsi in direzione della "combo" che lega la doppia chance X2 al Multigol 1-4. La possibilità che entrambe le Nazionali vadano a segno in questo incontro moltiplica la posta per 1.85.