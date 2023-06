Lukaku al Milan? La quota è crollata!

Lukaku, l'Inter resta favorita ma...

Va subito chiarito come l'Inter resti in pole position per aggiudicarsi il giocatore. Secondo i bookie Lukaku in nerazzurro è un'ipotesi quotata solo a 1.30, con la permanenza al Chelsea meno probabile e offerta a 5.

E il Milan? La notizia è che nelle ultime ore la quota prevista per un eventuale trasferimento di Big Rom in rossonero è letteralmente crollata: da 50 a 10! Con i soldi incassati dalla cessione di Tonali al Newcastle, infatti, il club rossonero potrebbe tuffarsi sul centravanti belga.

Dunque, Lukaku al Milan è uno scenario difficile ma non impossibile. Rientra nel campo del probabile, invece, l'arrivo al Milan di Marcus Thuram che al momento rende solo 1.40 volte la posta.