Pronostico Spagna-Croazia, segno 1 in pole position

Nella fase finale degli Europei Under 21 va in scena la seconda giornata e nel gruppo B c'è una nazionale che he impressionato decisamente più delle altre. Si tratta della Spagna di Santi Denia, che al debutto ha battuto 3-0 la Romania. Male invece la Croazia, sorpresa dall'Ucraina e svegliatasi troppo tardi: lo 0-2 mette in salita la strada che porta alla qualificazione per i ragazzi di Skocic.

Spagna-Croazia, fai il tuo pronostico

Spagna, oltre a vincere ecco cosa conta

Il 3-0 va addirittura stretto alla Spagna che già nel primo tempo avrebbe potuto timbrare il cartellino più volte (clamoroso l'errore di Abel Ruiz a porta spalancata). La Rojita conferma di poter arrivare fino in fondo nel torneo mentre la Croazia rischia l'eliminazione, rimediata (curiosità) proprio per mano della Spagna nei quarti degli Europei del 2021: in quell'occasione finì 1-1 al 90', poi gli iberici chiusero i conti nei supplementari.

La Spagna ha perso solo due degli ultimi venti match giocati e sembra poter avere ragione della Croazia. Di questo avviso anche i bookmakers che mettono l'1 in pole position, a quota 1.65, mentre il 2 vale circa 6 volte la posta.

Per la Spagna oltre che conquistare i tre punti sarà importante anche gestire le forze in vista del prosieguo di un torneo in cui le partite si giocano a stretto giro di posta. In previsione di un match che potrebbe regalare un cluster di risultati come "1-0/2-0/2-1" occhio alla combo 1X più Multigol 1-3.