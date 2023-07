Scommesse Wimbledon: il pronostico su Berrettini-Zverev

Fai ora i tuoi pronostici

Berrettini-Zverev, i pronostici

Forse è presto per parlare di rinascita ma quanto fatto vedere da Berrettini nei due turni precedenti è molto incoraggiante. Vittoria su Sonego per 3 set a 1 e "bis" contro De Minaur, numero 15 del Ranking, battuto per 3 set a 0. Nei sedicesimi Berrettini trova il tedesco Zverev che nel turno precedente ha concesso un set (il secondo) al giapponese Watanuki. I due non si sono mai affrontati sull'erba, nei 5 precedenti Zverev è avanti 4 a 1.

Per le quote, come contro De Minaur, Berrettini parte sfavorito. Eppure, ancora una volta può sovvertire il pronostico e fare suo il delicato match. Il 2 nel testa a testa e quindi Berrettini vincente si gioca a 2, il successo del tedesco invece paga 1.80.