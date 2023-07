Quarti Wimbledon, Medvedev favorito su Eubanks

Fioccano le sorprese in questa edizione 2023 del torneo di Wimbledon . Ai quarti, dopo Safiullin , accede anche l’americano Eubanks che, dopo cinque set, fa fuori Stefanos Tsitsipas e scenderà in campo contro Medvedev .

Le quote non si fanno condizionare, pronostico ok per il russo

Aveva faticato molto Tsitsipas per arrivare agli ottavi e, quando probabilmente pensava di poter andare ancora avanti in maniera più agevole, ecco che è arrivato il colpo del ko. Il greco aveva infatti iniziato il torneo superando Thiem prima e Murray poi con il punteggio di 3-2. A questi due incontri era seguito il 3-0 su Djere e la sfida con Eubanks sembrava preludere ad un facile accesso al turno successivo.

Invece l’americano, che aveva già fatto fuori Monteiro e Norrie con il punteggio di 3-1 e O’Connell (3-0) ha sfoderato colpi che hanno messo in difficoltà Tsitsipas che, dopo cinque set, è stato costretto ad arrendersi. Il numero 43 del ranking mondiale, all’esordio sull’erba di Wimbledon, approda così ai quarti eliminando il quinto della classifica ATP regalandosi un sogno.

Sulla sua strada trova adesso un ostacolo ancora più difficile visto che, nei quarti, lo statunitense troverà Medvedev, numero 3 al mondo, che è arrivato fin qui senza faticare troppo. Il russo ha battuto, nell’ordine, Fery, Mannarino, Fuscsovic e Lehecka (quest’ultimo si è ritirato quando era sotto per 2-0) lasciando per strada soltanto un set nella sfida con il suo avversario ungherese.

Tra Medvedev e Eubanks un solo precedente, anche abbastanza recente, che risale a qualche mese fa nei quarti dell’ATP Masters 1000 di Miami. In quella occasione il russo si è imposto con il punteggio di 6-3, 7-5. I quaranta posti di differenza nel ranking mondiale pesano, eccome, e le quote proprio per questo non si lasciano condizionare assegnando a Medvedev il ruolo di netto favorito. Per Eubanks il ruolo era di sorpresa contro Tsitsipas negli ottavi e, a maggior ragione, resta di sorpresa anche in questo quarto di finale.