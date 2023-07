Pronostici preliminari Champions, Sheriff-Farul Constanta da 1

Sheriff-Farul Constanta, fai il tuo pronostico

Per i bookie è match da Under 2,5

Due anni fa lo Sheriff, partendo dai preliminari, arrivò spedito fino alla fase a gironi e riuscì nell'impresa di battere il Real Madrid al Bernabeu (pur senza qualificarsi per gli ottavi). I moldavi non vogliono quindi fermarsi al primo turno ma devono tenere a bada un avversario carico, allenato da un vero totem, che ha disputato altre due gare ufficiali oltre al match d'andata di sette giorni fa contro lo Sheriff: ko in Supercoppa di Romania per 1-0 contro il Sepsi e vittoria per 1-0 contro l'Hermannstadt al debutto stagionale in campionato.

Nelle previsioni dei bookie non sarà un match molto spettacolare. L'Under 2,5 viaggia a 1.55, un po' più alta la quota del No Goal pari a 1.65. Lo Sheriff parte favorito a 1.95 per la vittoria al 90', sembra opportuno orientarsi su una combo del tipo 1X+Multigol 1-3 (o 1-4) in lavagna a 1.80.