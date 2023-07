Conference League, ecco il pronostico della sfida Dinamo Batumi-Tirana

Dopo l'1-1 dell'andata Dinamo Batumi e Tirana sono di nuovo pronte a darsi battaglia per conquistare il pass valido per il secondo turno preliminare di Conference League . Il Besiktas segue interessato le sorti di questo incontro, la vincente infatti dovrà poi vedersela con il club turco nel turno successivo.

Osservando gli ultimi 10 risultati fatti registrare dalla squadra georgiana si nota subito che l'undici allenato da Giorgi Geguchadze è sempre riuscito a rimanere imbattuto eccezion fatta per il ko subìto in Supercoppa ai rigori contro la Dinamo Tbilisi.

Poche reti nell'aria, scopri la quota di una possibile "combo"

Le quote pendono dalla parte di una Dinamo Batumi che nel match d'andata è riuscita soltanto a sfiorare il successo (il gol del pareggio del Tirana è arrivato al minuto 93). Il segno 1 è proposto mediamente a 1.85 mentre il "2" al triplice fischio dell'arbitro è offerto a circa 3.75.

Per i bookie il confronto tra le due compagini non dovrebbe regalare più di due reti al novantesimo, l'Under 2,5 moltiplica la posta per 1.65 mentre la "combo" che lega la doppia chance 1X al Multigol 1-3 paga 1.75.