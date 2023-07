St. Patricks-Dudelange, ecco il pronostico del match

Riflettori puntati sul "Richmond Park" di Dublino dove giovedì sera andrà in scena il match di ritorno del primo turno preliminare di Conference League. Da una parte c'è un St. Patricks che spinto dall'entusiasmo del pubblico amico proverà a ribaltare il "2-1" subito in Lussemburgo mentre dall'altra c'è un Dudelange che scenderà in campo con la consapevolezza di poter giocare anche per il pareggio.