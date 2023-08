Premier Division irlandese, ecco il pronostico di Bohemians-Drogheda

Premier Division , il programma della 26ª giornata del campionato irlandese prevede il confronto tra il Bohemians e il Drogheda . L'undici di Dublino al momento in classifica si trova ad un solo punto di distanza dal terzo posto, ultimo valido per poter partecipare ai preliminari della prossima Conference League .

Il Bohemians al "Dalymount Park" è imbattuto da ben 6 gare consecutive (4 vittorie e 2 pareggi) mentre nelle complessive 12 gare di campionato disputate davanti al proprio pubblico ha fatto registrare la bellezza di 7 successi, 2 pareggi e 3 sconfitte.

Ruolino di marcia piuttosto altalenante invece per il Drogheda che in trasferta ha centrato per 4 volte la vittoria, per 4 volte il pareggio e 4 la sconfitta.

Fai ora i tuoi pronostici!

L'analisi e le quote del match

Le quote pendono tutte dalla parte dei rossoneri. La possibilità che il Bohemians riesca a conquistare i tre punti al termine dell'incontro è proposta mediamente a 1.70 mentre la doppia chance X2 vale circa 2.10. La compagine allenata da Declan Devine in casa viaggia a una media di 1,91 gol realizzati a partita mentre il Drogheda fuori ha subito ben 17 reti in 12 match. Il Multigol Casa 1-2 è offerto a 1.58 mentre la "combo" che lega la doppia chance 1X al Multigol 1-3 si trova in lavagna a 1.92.