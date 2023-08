Quote retrocessione Serie A, ecco chi rischia di più per i bookie

Come spesso accade, alla vigilia del campionato , le squadre che partono “ favorite ” secondo i bookie nella scommessa sulla retrocessione sono le neopromosse .

Dal Frosinone al Genoa: tutte le quote

In vista del campionato 2023/24 lo scenario si ripropone visto che i bookmaker bancano a 1.35 (di media) l’immediato ritorno in B del Frosinone, promosso in A con Fabio Grosso e ora con Di Francesco al timone. Tra le squadre più a rischio c’è poi il Lecce, che si gioca a 1.50. L’ultima formazione con quota che si può ritenere “bassa” è il Verona, dato a 1.75.

I bookmaker concedono un pizzico di fiducia in più a Cagliari e Genoa, per loro la B sale a quota 2.25.