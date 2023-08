Pronostico Getafe-Barcellona, Lewandowski subito in gol?

Sono solo e pur sempre amichevoli ma presentarsi ai nastri di partenza della Liga con le vittorie su Real Madrid (3-0), Milan (1-0) e Tottenham (4-2) non è poca cosa. La difesa del titolo di campione di Spagna del Barcellona parte dal Coliseum Alfonso Perez di Getafe .

Unisciti al canale Telegram Gollo Predictor per essere aggiornato sui pronostici

Mayoral e compagni hanno battuto 4-1 il Vitesse nell’ultimo test, risultato che va contro i loro standard. I madridisti infatti segnano e subiscono poco, da vedere se l’atteggiamento iper difensivista verrà riproposto anche in questo campionato.

Lo scorso anno il Barça, non a caso, si impantanò sullo 0-0. In evidenza dunque l’Under 2,5 sulle lavagne dei principali bookmaker. Ipotizzando che i blaugrana possano comunque scardinare il bunker del Getafe, è da provare la combo 2+Under 3,5 (o 4,5).

Lewandowski marcatore, ecco la quota

Professione bomber. Robert Lewandowski, capocannoniere dello scorso campionato con 23 gol, vuole subito timbrare il cartellino al debutto contro il Getafe. Il polacco si gioca marcatore in qualsiasi momento a 1.90. L’opzione “Segno 2 e Lewandowski primo marcatore” paga invece 4.50.