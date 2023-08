Pronostico Molde-Klaksvik, le quote sono tutte per i norvegesi

Nel calcio chi parte super sfavorito si guadagna spesso molti simpatizzanti e il Klaksvik è il classico esempio di Underdog. Sempre dato per spacciato dai bookie nei due turni preliminari di Champions, ha avuto la meglio contro Ferencvaros e Hacken senza mai perdere un match. E, non sazio, ha anche battuto 2-1 il Molde nell'andata di un doppio confronto che assegna un biglietto per i playoff. Insomma, la fase a gironi non è lontana: la favola continuerà?