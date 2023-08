Lecce-Lazio, il pronostico: vittoria Sarri a 2.05

Lo scorso anno Lecce-Lazio finì 2-1 per i salentini che ribaltarono il vantaggio di Ciro Immobile . Sarri riparte dal suo bomber, che vuole lasciarsi alle spalle una stagione complicata, per espugnare il Via del Mare pronto a sostenere i loro beniamini.

Fai i tuoi pronostici

Una combo per il match del Via del Mare

Uno di loro è il neo acquisto Almqvist, match winner in Coppa Italia contro il Como. Parola d’ordine: “imprevedibilità” in casa Lecce, con capitan Strefezza sempre più leader di una compagine che punta alla salvezza.

Cosa si aspettano i bookie da questo incontro? Una Lazio con buone chances di vittoria ma match con poche segnature. Il segno 2 biancoceleste viaggia tra il 2.05 e il 2.10, l’Under 2,5 è proposto a 1.65. Da segnalare la combo X2+Multigol 1-4 a 1.57.

Lecce-Lazio, Immobile marcatore?

Come detto lo scorso anno a Lecce segnò un gol dei suoi, su assist di Casale. Ciro Immobile prenota un’altra marcatura al Via del Mare, una sua rete in qualsiasi momento del match vale un raddoppio. La quota sale a 4.15 per l’ipotesi che il bomber biancoceleste sia il primo marcatore di Lecce-Lazio.