Pronostico Alaves-Siviglia, match equilibrato per i bookmaker

Parola d'ordine: riscatto. Alaves e Siviglia cercano i primi punti in campionato dopo le sconfitte rimediate nella prima giornata. I padroni di casa, promossi in Liga la scorsa stagione, hanno perso 1-0 sul campo del Cadice mentre gli andalusi sono incappati in un inaspettato passo falso casalingo contro il Valencia (1-2).

Per le quote il match è da Under 2,5

Avvio di stagione dunque amaro per il Siviglia che ha sentito profumo di impresa contro il City in Supercoppa Europea, salvo poi doversi arrendere ai rigori.

Alaves e Siviglia si sono trovate di fronte nell'ultima edizione di Copa del Rey, agli ottavi di finale: vittoria per 1-0 del Siviglia con gol del veterano Rakitic. I bookie si aspettano un altro match equilibrato e con poche reti, il che comporta una quota più bassa per l'Under 2,5 (1.50) rispetto all'Over (2.25).

Per le scommesse su Alaves-Siviglia può essere una buona soluzione puntare sulla combo X2+Under 3,5. In alternativa, piace l'opzione Under 1,5 Casa + Over 0,5 Ospite a quota 1.73.