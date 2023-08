Pronostico Dortmund-Heidenheim, gialloneri a segno nei due tempi?

Fai i tuoi pronostici sulla Bundesliga

Occhio al numero di reti segnate dal Dortmund

Dopo il ko all'esordio con il Wolfsburg (0-2) sembravano maturi i tempi per la prima vittoria in Bundesliga contro l'Hoffenheim. Niente da fare, Heidenheim rimontato da 2-0 a 2-3 e festeggiamenti rimandati.

Il Borussia Dortmund visto il potenziale poteva fare certamente di più. Quattro punti all'attivo frutto di due soli gol segnati (entrambi da Malen), 1-0 al Colonia e 1-1 col Bochum. Probabile che già contro l'Heidenheim i gialloneri possano migliorare il loro score realizzativo.

Quota inevitabilmente popolare per il segno 1 finale, pagato circa 1.23. Il Dortmund a segno in entrambi i tempi è un'ipotesi in lavagna a 1.60, stuzzica l'Over 2,5 Casa (almeno tre reti del Borussia) a 1.75.