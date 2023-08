Capocannoniere Serie A spunta la quota di Lukaku!

Che il popolo di fede giallorossa lo avrebbe accolto come un Re non c'erano dubbi. Romelu Lukaku è più di un attaccante, è il simbolo di un entusiasmo che ha riacceso il tifo romanista, pronto ad accoglierlo con altrettanto calore in campo. Mourinho gli riserverà uno scampolo di partita contro il Milan? Intanto, ecco spuntare il nome di Lukaku nella scommessa sul capocannoniere di Serie A .

Lukaku, da Re di Roma a re del gol?

I giocatori più accreditati restano, nelle preferenze dei bookie, Osimhen e Lautaro Martinez. Il nigeriano si gioca a 2.50 mentre l'argentino paga triplo. È on fire anche lo juventino Vlahovic, altro candidato che incontra il favore dei bookmaker a quota 6.50.

Lukaku capocannoniere? I bookie non lo escludono anzi, l'offerta è pari a 12 volte la posta. Curioso come sia bancato a 12 anche Olivier Giroud (già tre gol per il francese) che la Roma affronterà stasera all'Olimpico in uno dei due big match della quarta giornata di Serie A.