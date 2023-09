Pronostico Udinese-Frosinone, una combo a quota 1.55

Fai i tuoi pronostici

Udinese favorita ma...

Chi dava per spacciati i laziali contro l’Atalanta si è dovuto ricredere. La vittoria per 2-1 sulla Dea ha regalato ai ciociari la prima gioia in campionato. Da segnalare la “doppietta” in fatto di Goal+Over 2,5 registrata nei primi 180 minuti.

Sponda Udinese, l’1-1 di Salerno soddisfa a metà Sottil che alla Dacia Arena ha un unico risultato a disposizione: la vittoria. E a proposito di vittoria, la quota prevista per il segno 1 friulano è pari a 1.80... anche se questo Frosinone ha voglia di stupire anche in trasferta.

Per questo motivo, meglio coprirsi con una combo: la 1X+Over 1,5 è in lavagna a 1.55.

Quote Marcatori: Lucca e Thauvin

L’Udinese ha bisogno dei gol dei suoi attaccanti che, contro il Frosinone, dovrebbero essere Lucca e Thauvin (almeno dal primo minuto). Per entrambi la quota “Marcatore sì” è pari a 3.50.