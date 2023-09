Pronostico Vicenza-Albinoleffe: Diana sfida Lopez

Al Menti l’ Albinoleffe di Giovanni Lopez , bandiera vicentina, fa visita al Vicenza di Aimo Diana . Già, il tecnico che lo scorso anno ha regalato alla Reggiana la promozione in Serie B e che ora vuole far tagliare lo stesso traguardo ai biancorossi.

Vicenza favorito, ecco quanto paga il segno 1

Per i seriani dunque subito un crash test contro la corazzata (sulla carta) del girone A di Serie C. In amichevole però l’Albinoleffe ha ben figurato: 5 vittorie, un pari e un ko, e al Menti va senza pressione al contrario di un Vicenza chiamato a dare subito un saggio della sua forza.

In Coppa Italia un “Lane” orgoglioso si è arreso alla FeralpiSalò per 2-1, complice un virus che aveva decimato gran parte dell’organico. Per i bookie ci sono i presupposti per una partenza lanciata del Vicenza, il segno 1 è proposto a 1.60. Lo scorso anno Vicenza-Albinoleffe terminò 3-0, può meritare considerazione la giocata 1X+Multigol 2-4 a quota 1.73.