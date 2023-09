Pallone d'Oro, i bookie sicuri: ecco chi è il favorito tra Lautaro e Osimhen

Lautaro Martinez è il "favorito" tra i calciatori di Serie A per la conquista del Pallone d'Oro. Non il favorito in assoluto, con Messi e Haaland che hanno già preso il largo, ma quello che, in riferimento all'elenco del campionato italiano, ha le maggiori chance di piazzarsi in alto. Anche più del suo collega di reparto al Napoli, Osimhen, altro grande protagonista della Serie A e vincitore dello scudetto.