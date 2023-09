Qualificazioni Mondiali, ecco il pronostico di Argentina-Ecuador

Dopo ben 4 gare amichevoli vinte senza subire gol (2-0 con il Panama, 7-0 con il Curacao, 2-0 con l'Australia e 2-0 con l'Indonesia) l'Albiceleste è pronta per tornare in campo in una gara ufficiale, contro l'Ecuador in un match che mette in palio i primi 3 punti validi per la qualificazione ai prossimi Mondiali.

Argentina favorita, scopri il pronostico

Lionel Messi e compagni a Buenos Aires hanno tutte le carte in regola per vincere l'incontro, il segno 1 è proposto mediamente a 1.30 mentre la doppia chance X2 moltiplica la posta per circa 3.25. Da notare che l'Argentina nelle precedenti 6 sfide ufficiali ha sempre segnato 2 o 3 gol al 90°, il Multigol Casa 2-4 al termine del secondo tempo di gioco vale 1.60 mentre la "combo" che lega l'1 al Multigol 1-4 regala una quota pari a 1.50.