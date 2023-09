Ad Helsinki c'è Finlandia-Danimarca, ecco il pronostico del match

La Nazionale allenata dal tecnico Markku Kanerva dopo aver perso all'esordio sul campo proprio della Danimarca (3-1) è riuscita a centrare sempre il successo nelle successive 4 partite. Nel dettaglio Oliver Antman e compagni hanno prima vinto per 1-0 contro l'Irlanda del Nord e poi successivamente sono riusciti a battere anche la Slovenia (2-0) e San Marino (6-0) in casa e il Kazakistan (1-0) in trasferta.

La Danimarca invece ha sempre conquistato i tre punti davanti al proprio pubblico (3-1 con la Finlandia, 1-0 con l'Irlanda del Nord e 4-0 al San Marino) mentre in trasferta ha fatto registrare una sconfitta contro il Kazakistan (3-2) e un pareggio con la Slovenia (1-1).

Finlandia a segno? Ecco la quota dell'Over 0,5 Casa

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte della Nazionale danese (il segno 2 paga mediamente 1.70 mentre l'1 quintuplica una qualsiasi puntata) ma questo non vuol dire che la Finlandia non abbia possibilità di conquistare almeno un punto all'Helsinki Olympic Stadium.

Entrambe le trasferte fin qui disputate dalla Danimarca sono terminate con almeno una rete per parte, un gol della Finlandia in questo match si gioca a 1.55 mentre il Goal paga circa 1.85.